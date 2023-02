“La passione che ci unisce”, il Milan al fianco delle istituzioni sociali del territorio milanese. Il nuovo progetto dei rossoneri

In quanto catalizzatore della passione di oltre 550 milioni di fan in tutto il mondo, AC Milan è consapevole del proprio ruolo di istituzione sociale e dell’importanza di rivolgere la propria attenzione a tutte le sue comunità, a partire da quelle del territorio nel quale sin dalla sua fondazione affonda le proprie radici.

Attraverso il nuovo programma “La passione che ci unisce“, a partire da Milan-Torino di questo venerdì 10 febbraio, il Club ha così deciso di utilizzare il proprio palcoscenico più importante – uno stadio pronto a sostenere la propria squadra del cuore in un match casalingo – per offrire visibilità a cinque istituzioni sociali che operano a supporto dei cittadini milanesi e da anni collaborano con AC Milan e Fondazione Milan su progettualità strutturate e attività condivise.

A prender parte all’iniziativa saranno realtà prestigiose e pilastri dell’assistenzialismo della città di Milano come l’Ente Nazionale Sordi Lombardia, che sarà ospite contro il Torino per celebrare il secondo anniversario dal lancio della sua collaborazione con AC Milan per la sottotitolazione e la traduzione in LIS di contenuti digitali dei rossoneri, la Fondazione Istituto dei Ciechi di Milano, PlayMore!, ed eccellenze ospedaliere quali la Fondazione Istituto dei Tumori e l’Ospedale Policlinico.

Martino Roghi, CSR & Sustainability Manager di AC Milan, ha dichiarato: “Con questa iniziativa, il Club rende omaggio alle eccellenze della nostra comunità, con le quali il Milan collabora da anni. Siamo orgogliosi di contribuire allo straordinario lavoro che svolge ciascuna di queste realtà e siamo felici di presentarle ai nostri tifosi”.

l programma si inserisce all’interno del più ampio manifesto RespAct per equità sociale, uguaglianza e inclusività e rafforza ulteriormente l’impegno da sempre profuso dal Club in favore della sua città, rispondendo alle necessità dei milanesi, che in tempi recenti hanno per esempio potuto contare sul supporto di AC Milan in risposta all’emergenza sanitaria e alla crisi alimentare.