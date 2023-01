Milan, non è un problema della difesa: anche la fase offensiva in difficoltà. Solo cross e nessuno schema dietro le scelte dei rossoneri

Il problema del Milan non è solo la difesa. Anche l’attacco fatica e non poco. Poca fantasia, poche variazioni, solo cross come «unica soluzione».

Come scrive La Gazzetta dello Sport, «la palla girava di qua e di là senza una meta precisa con il Sassuolo», ma anche i protagonisti mancano: per il quotidiano rosa, Rafael Leao gioca come separato in casa, con la mente in altre questioni.