Milan-Pro Sesto, prima amichevole dei rossoneri: le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Milan-Pro Sesto, prima amichevole della nuova stagione per la squadra di Pioli. Ecco il primo undici

Le formazioni ufficiali di Milan-Pro Sesto, prima amichevole per la squadra di Pioli. Il primo undici della stagione è molto sperimentale, visto il gruppo di lavoro ridotto con cui il tecnico sta affrontando questi giorni di ritiro a Milanello. Ecco come scenderanno in campo le due squadre.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Gabbia, Tomori, Romagnoli, T. Hernandez; Bennacer, Tonali; Castillejo, D. Maldini, Krunic; Leao. A disp.: Plizzari, Pseftis, Desplanches, Conti, Hauge, Pobega, Colombo, Caldara, Di Gesù, Capone, Robotti, Kerkez. All.: Pioli.

PRO SESTO (4-2-3-1): Del Frate; Giubilato, C. Maldini, Marzupio, Caverzasi; Gattoni, Marchesi; Motta, Gualdi, Scapuzzi; Capogna. A disp.: Fasolini, Costante, Della Giovanna, Beltramini, Kone, Carnevale, Grandi, Parrinello, Serra, Giannelli, Ferrero. All.: A. Filippini.