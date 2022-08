Il Milan Primavera di Ignazio Abate vince in goleada in amichevole. Mapello battuto con il risultato di 8-1

Vittoria in amichevole per il Milan Primavera. Nella quinta amichevole stagionale i rossoneri battono per 8-1 il Mapello, formazione di Eccellenza.

Marcatori Heffernan, Paloschi, Omoregbe, Rossi, Pluvio, Perrucci, Mangiameli e Longhi. Prossima uscita della squadra di Abate il 13 agosto al Vismara contro la Folgore Caratese.