Milan Primavera: una sosta di riflessioni, c’è talento ma non gruppo

Milan Primavera: ad ogni pausa ci si aspettava una svolta che però non è mai arrivata. Questa sosta avrà un sapore più amaro per tutti

Difficile trovare le parole per descrivere il periodo nero, che va avanti ormai da tre mesi, del Milan Primavera. Fa quasi specie pensare che: se ad agosto qualcuno avesse provato a profetizzare i rossoneri penultimi in classifica con cinque punti, dopo un’ ottima pre season, le promozioni di giovani potenzialmente talentuosi conditi dagli acquisti di Makengo e soprattutto Traoré, sicuramente tutti gli avrebbero dato del pazzo o perlomeno uno che di calcio giovanile capisce poco o nulla.

Invece, nonostante il talento dei singoli, più volte sottolineato, il Milan Primavera è tutto tranne che squadra. Il gruppo non sembra unito, i ragazzi sembrano demotivati e con la testa altrove. Il 5-1 di Verona porta alla luce questi nodi, molto più gravi rispetto alle sbavature tecnico tattiche viste fin qui. Perché una situazione di campo si può migliorare attraverso il lavoro, ma se diventa recidivo allora subentra una questione mentale.

In questi mesi, dopo i filotti negativi della squadra di Giunti, ricordiamo 3 vittorie, 3 pareggi e 8 sconfitte nelle tre competizioni, sono arrivate anche le due soste per le nazionali in cui si parlava di svolta e di unione di intenti da parte di un gruppo che doveva semplicemente trovare la quadra giusta. Questa pausa di novembre, però, ha un sapore diverso, più amaro. L’umore è a terra, e anche Giunti dovràriflettere sulla valutazione della propria rosa. Si continuerà a lavorare sicuramente sodo per preparare il rientro in campo tra due settimane, quando al Vismara si presenterà la Juventus, ma senza dubbio adesso i problemi da affrontare sono molti ed è necessario che ogni singolo componente della rosa si faccia un esame di coscienza, per capire cosa si sta sbagliando e soprattutto se davvero questo è il massimo che ognuno di loro riesce a dare alla causa rossonera.