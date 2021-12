Milan Primavera: un pareggio che sa di autostima. Ora serve la rimonta

Milan Primavera: con il Liverpool è arrivato il secondo pareggio in Youth League dei rossoneri che ora devono remare in campionato. Il punto

Il Milan Primavera conclude il suo percorso in Youth con un pareggio al Vismara, superfluo, contro il Liverpool. La partita, però, ha dimostrato che i ragazzi di Giunti possono giocarsela davvero con chiunque, ma devono crederci sempre.

Difatti, i rossoneri vanno sotto dopo soli quattro minuti: Musialowski batte Pseftis e porta avanti i reds al Vismara. Il Milan, però, rimane ordinato e anzi, attacca per cercare il pareggio a tutti i costi. Il primo tempo, però, vede solamente una partita equilibrata che non porta però a grosse azioni o palle particolarmente pericolose. Il segnale però c’è: il diavolo, per orgoglio, non vuole mollare di un centimetro.

Nella ripresa, dopo un paio di azioni pericolose degli inglesi, Nasti trova il pareggio per i ragazzi di Giunti: bello il gesto di prendere il pallone e di portarlo a centrocampo. Segnale che il Milan ha provato a vincerla per davvero (zero vittorie per i rossoneri nella competizione). Il successo, tutto sommato, sarebbe stato meritato, proprio come all’andata. Ma questo diavolo esce dal campo con maggior autostima e convinzione.

Ora, dopo l’esperienza europea, i rossoneri devono iniziare la rimonta in campionato, utile per allontanarsi dall’inappropriata posizione dei play out. La grande vittoria contro la Spal e il pareggio con i Reds devono far si che, a Genova contro la Sampdoria, la squadra di Giunti riesca ad allungare il filotto di risultati utili consecutivi. Per dire di essere usciti dalla tempesta è ancora troppo presto, ma con una bella vittoria, almeno per questa settimana di Sant’Ambrogio, tornerebbe il sereno. La palla però passa ai ragazzi: soccombere ancora, o rialzarsi definitivamente? Sabato 11 lo scopriremo.