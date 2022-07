Il Milan Primavera di Ignazio Abate subisce una brutta sconfitta in amichevole. La Pro Patria vince per 3-0

Altra sconfitta in amichevole per il Milan Primavera. Nella seconda amichevole stagionale i rossoneri vengono sconfitti per 3-0 dalla Pro Patria, formazione di Lega Pro.

Gambe pesanti e ancora automatismi ancora da perfezionare. Prossima uscita della squadra di Abate il 4 e 5 agosto nel Memorial Mamma e Papà Cairo.