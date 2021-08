Milan Primavera, sconfitta in amichevole con il Seregno: finisce 4-1

Il Milan Primavera viene sconfitto in amichevole dal Seregno, club lombardo militante nella Lega Pro. Finisce 4-1

Sconfitta per il Milan Primavera nella seconda amichevole estiva. La squadra di Giunti, privi di alcuni elementi convocati nelle nazionali giovanili, viene sconfitta per 4-1 dal Seregno, club militante in Lega Pro.

Una prova complessiva comunque buona per i giovani rossoneri, capaci di passare in vantaggio con Roback nel primo tempo e di resistere fino a metà della ripresa, dove subiscono quattro reti nell’ultima mezz’ora.