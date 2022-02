Roma Primavera, De Rossi: «Milan? Occupa la posizione che merita»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Alberto De Rossi, allenatore della Roma Primavera, ha parlato ai microfoni del club in vista della sfida di domani contro il Milan Primavera:

«Qualcuno si diverte a parlare di numeri, Noi li lasciamo da parte sennò saremmo inattaccabili, i ragazzi stanno facendo un campionato staordinario. Non ricordo un divario così ampio tra la prima e le altre, ma non voglio fare polemica. Il pareggio era stato ben accolto da noi è stata una prestazione straordinaria, 30′ con l’uomo in meno e con la mentalità di vincere anche in dieci contro undici, chi si occupa di calcio giovanile sa che questo è un passo importante verso il calcio dei grandi»

MILAN – «Hanno cambiato qualche giocatore però già lo dissi a fine della partita d’antata che era una squadra con valori che avevano fatto vedere a tratti però insomma c’erano giocatori importanti. Sta occupando la posizione che le qualità dei calciatori meritano»

PARTITA «Il banco di prova è sempre per noi, ogni partita deve essere una verifica di quello che facciamo in allenamento. L’ultima partita deve essere dimenticata, altrimenti scade la classifica, scade la prestazione dei ragazzi»