MN24 – Milan Primavera Porto: messaggio di Leao per i giovani ospiti

Nel prepartita di Milan-Porto di Youth League Rafael Leao ha trasmesso un messaggio per i giovani ospiti, ecco cosa ha detto

Il Milan Primavera è in campo contro il Porto per il match di Youth League. Nel pre-partita Rafael Leao ha trasmesso un messaggio in portoghese dando il benvenuto agli ospiti al Centro Sportivo Vismara e ricordando a tutti di rispettare le norme anti Covid.

L’iniziativa verrà ripetuta nel match contro il Liverpool, questa volta il messaggio lo farà Tomori.