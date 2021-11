MN24- Milan Primavera Porto: tanti osservatori al Vismara per il match

Si sta svolgendo in questi minuti il match di Youth League tra Milan Primavera e Porto. Prensenti tanti osservatori al Vismara

Il Milan Primavera è in campo contro il Porto per il match di Youth League, valido per la quarta giornata della competizione. I rossoneri sono a caccia della prima vittoria, cercando di riscattare la sconfitta per 3-1 contro i portoghesi.

Come raccolto dalla nostra redazione, al Vismara sono presenti tanti osservatori, tra cui quelli del Bayern Monaco