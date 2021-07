Milan Primavera, Marco Frigerio compie 20 anni: gli auguri del club

Marco Frigerio, centrocampista del Milan Primavera, festeggia oggi 20 anni. Ecco gli auguri via social del club al giocatore, che nell’ultima stagione con la squadra di Giunti ha giocato 22 partite segnando anche 2 gol.

Marco turns 20 today! Have you wished him a happy birthday, yet? 🥳

Oggi Marco festeggia il suo ventesimo compleanno! Gli avete fatto gli auguri? 🥳#SempreMilan | @BancoBPMSpa pic.twitter.com/HZYaKlBYY9

— AC Milan Youth Sector (@acmilanyouth) July 16, 2021