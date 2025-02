Milan Primavera, battuto il Bologna: torna al gol Comotto. Come cambia la classifica

Milan Primavera – I giovani rossoneri battono 3-1 il Bologna. Gol di Liberali, Comotto e Scotti: come cambia la classifica

Al Puma House of Football quest’oggi è andato in scena il match valevole per la 23esima giornata del campionato Primavera 1. Il Milan si è imposto per 3-1 sul Bologna grazie alle reti di Mattia Liberali, Christian Comotto e Filippo Scotti.

Da sottolineare la prestazione di Comotto che ha ritrovato la via del gol dopo qualche mese, l’ultimo risaliva al 19 ottobre 2024. Il classe 2008 ha inoltre offerto una prestazione da vero leader ed ha contribuito pesantemente al successo rossonero. Il Diavolo sale a quota 40 punti e resta in zona playoff.