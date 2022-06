Milan Primavera: l’anno prossimo giocherà ancora la Youth League

Il Milan Primavera è qualificato per il secondo anno di fila alla UEFA Youth League, la Champions delle squadre Under 19

Il Milan Primavera parteciperà per il secondo anno di fila alla UEFA Youth League. I ragazzi rossoneri, in virtù della qualificazione in Champions della prima squadra, ottiene il pass per la massima competizione europea delle squadre U19.

Quest’anno l’allora squadra di Giunti ha concluso all’ultimo posto con 2 punti un girone di ferro con Liverpool, Atletico Madrid e Porto.