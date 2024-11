Milan Primavera, Guidi soddisfatto: «Prestazione ottima, vi svelo il nostro segreto»

Milan Primavera, Federico Guidi ha commentato il successo dei giovani rossoneri contro il Verona: le dichiarazioni

Intervenuti ai microfoni dei cronisti presenti dopo Milan Primavera–Verona 3-0, Federico Guidi ha dichiarato:

PAROLE – «È stata una prestazione ottima dal punto di vista della squadra, del gioco dell’intensità, dell’atteggiamento. Insomma oggi sono tante le cose, le sensazioni positive che ci portiamo all’interno dello spogliatotio e che danno seguito a quella che è stata la partita di Firenze ed è quello che avevo chiesto ai ragazzi. È stata una partita dove tutti coloro che hanno preso parte, ma anche chi l’ha preparata, lo hanno fatto nella maniera giusta. E come ho detto in precedenza, secondo me è un gruppo che secondo me nemmeno loro sanno dove possono arrivare, perché secondo me hanno veramente degli ampi margini di miglioramento. Il segreto è il lavoro, l’allenamento, la mentalità con la quale affrontano la quotidianità. A me oggi piacerebbe rimarcare invece l’ingresso di Mancioppi, perché era tanto che non aveva spazio, ma in settimana, specialmente negli ultimi 2-3 gioni, aveva svolto degli allenamenti veramente di un’intensità proprio bella da vedere, e quindi ha premiato e penso che si sia visto perché è entrato bene, come è entrato Ernesto (Perin, ndr). Insomma, tutti quanti. Io mi fido ciecamente di ognuno di loro, so che è un gruppo che è estremamente ricettivo, che ama lavorare, e che stanno acquisendo quella mentalità che gli serve per il loro prossimo futuro».