Milan Primavera Genoa 3-1, Ibrahimovic sogna in grande: «Voglio diventare il miglior giocatore possibile, il mio obiettivo è questo». Le ultimissime

In attesa di vedere il Milan Futuro, quest’oggi, è arrivata una grandissima soddisfazione per tutto il mondo rossonero. Il Milan Primavera, infatti, ha sconfitto per 3-1 il Genoa, conquistando così un posto ai play-off. Di seguito le parole di Ibrahimovic, oggi in gol.

«Credo che sia bello essere tornato a giocare e ad aiutare la squadra. Ho sofferto per i tanti infortuni, ho avuto sette infortuni in sette mesi. Voglio diventare il miglior giocatore possibile e vincere tutto quello che posso».