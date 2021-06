Milan Primavera Genoa 1-2, le pagelle: bene Mionic a centrocampo

Il Milan Primavera chiude con una sconfitta il proprio campionato. I voti della nostra redazione dopo l’1-2 con il Genoa

Milan Primavera sconfitto in casa dal Genoa dopo una prestazione comunque buona dei ragazzi di Giunti. I rossoneri approcciano male la partita ma piano piano si riprendono fino ad un secondo tempo di fatto dominato. Nel finale l’ingenuità di Obaretin costa il rigore della sconfitta. Bene a centrocampo Brambilla e soprattutto Mionic, il migliore dei suoi. I voti della nostra redazione.

TOP – Mionic 7: Sale in cattedra nella parte finale del primo tempo con la sua qualità. Tra le linee punge la difesa rossoblù, risultando di fatto l’uomo più pericoloso tra i rossoneri.

FLOP – Obaretin 5: Il suo banale errore di marcatura e poi nell’intervento su Kallon in area di rigore costa la sconfitta. Calo di concentrazione imperdonabile per un difensore come lui.

MILAN (4-3-3): Pseftis 5.5; Coubis 5 (46′ Bosisio 6.5), Stanga 5.5 (60′ Michelis 6), Obaretin 5, Oddi 5.5; Frigerio 6.5, Brambilla 6.5 (68′ Saco 5.5), Mionic 7 (60′ Robotti 6); Tonin 5.5, N’Gbesso 5.5 (80′ Di Gesù S.V.), Capone 6. A disp.: Moleri, Desplanches, Kerkez, Cretti, Filì, Tolomello, Roback. All.: Giunti 6

GENOA (3-5-2): Agostino 6; Dellepiane 6 (46′ Boli 5.5), Dumbravanu 6, Gjini 6 (68′ Marcandalli 5.5); Eyango 6 (72′ Konig 6), Serpe 6, Sadiku 5.5 (82′ Turchet S.V.), Besaggio 7, Boci 5.5; Kallon 6.5, Estrella 5.5 (72′ Conti 6). A disp. Tononi, Della Pietra, De Angelis, Piccardo, Zaccone, Zielski, Della Pina. All. Chiappino 6

ARBITRO: Andrea Bordin 6.5