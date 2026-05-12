Milan Primavera Femminile Campione d’Italia: Leda Gemmi celebra lo Scudetto

Le rossonere di mister Zago battono il Sassuolo ai rigori e tornano sul tetto d’Italia: «È la chiusura di un cerchio, ce lo siamo meritate»

Il Milan Primavera Femminile è Campione d’Italia. In una finale infinita e ricca di colpi di scena contro il Sassuolo, terminata 2-2 dopo i tempi supplementari, le rossonere allenate da Matteo Zago sono riuscite a spuntarla ai calci di rigore. Per il club si tratta del secondo titolo nazionale in tre anni, un successo che conferma l’eccellenza del settore giovanile milanista. Al termine della sfida, la protagonista rossonera Leda Gemmi ha espresso tutta la sua gioia ai microfoni di Serie A Women.

Ecco le sue dichiarazioni:

LA VITTORIA E IL GRUPPO — “È stata una partita bellissima e di sofferenza ma ce la siamo portata a casa ed è questo l’importante. È stata la chiusura di un cerchio per tutte noi: ce lo siamo meritate e abbiamo giocato benissimo. Penso che le esultanze parlano da sole.”

OBIETTIVI E FUTURO — “Ovviamente continuerò a lavorare sui miei obiettivi ma adesso mi godo questi momenti e queste vittorie. Sicuramente poi tornerò sul campo a lottare per dove voglio arrivare. Voglio arrivare sicuramente in Serie A, poi si vedrà.”