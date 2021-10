Milan Primavera: ecco chi sarà il prossimo avversario in coppa

Milan Primavera: i rossoneri vincono a fatica e passano agli ottavi di Coppa Primavera. Ecco quale sarà il prossimo avversario del diavolo

Il Milan Primavera batte il Brescia di misura per 2-1 e stacca il pass per gli ottavi di finale di Coppa Primavera, al termine di una gara sofferta e vinta in rimonta.

La prossima avversaria del diavolo sarà la Fiorentina, la bestia nera dei rossoneri di Giunti. La viola sarà contro al diavolo anche questa domenica in Campionato, un impegno che il Milan non può assolutamente sbagliare.