Milan Primavera, Sette show: «Allestire un gioiello»-VIDEO

Niccolò Sette, talento della Primavera del Milan, si è esaltato con un gol nel sette celebrato anche dal Milan sui social

Sette… nel sette. Giovani talenti crescono nella Primavera del Milan. Nell’allenamento di oggi, Niccolò Sette si è esaltato realizzando un gol che per quanto iniziato affrontando in dribbling solo le sagome tipiche delle sedute sul campo poi ri è concluso con un grandissimo tiro all’incrocio, che non ha lasciato scampo al portiere e che la società rossonera ha voluto celebrare sul proprio account Instagram.