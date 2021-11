Milan Porto: Theo Hernandez verso una maglia da titolare

Il Milan mercoledì sfida il Porto nel match valido per la quarta giornata di Champions League, Theo Hernandez verso la titolarità

Mercoledì il Milan sfida il Porto nel match valido per la quarta giornata di Champions League. I rossoneri vogliono scrollarsi di dosso lo zero in classifica.

Stefano Pioli schiererà certamente titolare Theo Hernandez, vista la squalifica contro l’Inter in campionato. Il francese è stato uno dei grandi assenti della sfida di Oporto.