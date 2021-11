Casarin: «Rosso a Theo Hernandez? Non c’era, vi dico perché»

Paolo Casarin dice la sua sulle colonne del Corriere della Sera in merito alla direzione di gara di Maresca in Roma Milan

«I fischi di Maresca producono proteste, alcune giustificate. Per un lieve contrasto in area tra lbañez e Ibra, Maresca indica il rigore; il VAR Mazzoleni lo richiama. L’arbitro dal monitor conferma la sua decisione. Ennesimo rigorino. Segue l’espulsione di Hernández per doppio giallo ma preceduto da un fallo per il Milan su Krunic».