Milan Porto: Tonali MVP del match

Milan Porto : Sandro Tonali è stato eletto migliore in campo nel match pareggiato 1-1 dai rossoneri a San Siro, i dettagli

Tonali MVP. Una prova di sostanza per il centrocampista rossonero che San Siro, ancora una volta, ha apprezzato. “Uno di noi”, ha cantato la Curva Sud accompagnando la sua uscita dal campo nella ripresa di Milan-Porto. Anche per questo i tifosi lo hanno votato come migliore in campo dopo l’1-1 nella quarta giornata del Gruppo B di Champions League.

I NUMERI – Tonali ha collezionato 42 palloni giocati, 25 passaggi positivi, 7 palle recuperate, un contrasto vinto, un lancio positivo e un tiro fuori.