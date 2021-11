Record Ibrahimovic: lo svedese ne può battere uno contro il Porto

Zlatan Ibrahimovic nel match di stasera del Milan contro il Porto potrebbe battere ll’ennesimo record, ecco quale

Possibile record? Questa sera il Milan affronta il Porto nel match valido per la quarta giornata di Champions League, sfida che si giocherà alle 18:45. Un crocevia europeo dove i rossoneri sono obbligati a vincere se vorranno proseguire il proprio cammino nella competizione.

Uno dei giocatori decisivi potrebbe essere Ibrahimovic, anche sè dovrebbe partire inizialmente dalla panchina. Lo svedese è caccia dell’ennesimo record, vale a dire diventare il marcatore più anziano a segnare in Champions League: nella storia della massima competizione europea per club, infatti, non esistono calciatori andati in gol a 40 anni. A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che ricorda che attualmente il record è del norvegese Willy Olsen, a segno nel 1960 a 39 anni, 7 mesi e 6 giorni con il Fredrikstad.