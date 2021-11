Gol Kalulu o autogol Mbemba? La decisione dell’Uefa su Milan Porto

Il Milan pareggia la partita a San Siro sugli sviluppi di un calcio di punzione segna Kalulu con una deviazione di Mbemba, gol o autogol?

Cambia la partita a San Siro. Al 61′ il Milan è riuscito a pareggiare l’iniziale vantaggio di Luis Diaz grazie agli sviluppi di un calcio di punizione:

batte Tonali, dopo una carambola sulla barriera finisce tra i piedi di Giroud che si gira e calcia ma trova l’opposizione del portiere. Sulla respinta arriva Kalulu che ribadisce in rete grazie anche ad una deviazione di Mbemba nella propria porta. Per la Uefa è autogol e non gol del terzino rossonero.