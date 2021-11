Fattore Brahim Diaz: i numeri dello spagnolo in Champions

Questa sera il Milan affronta il Porto nel match valido per la quarta giornata di Champions League, occhio al fattore Brahim Diaz

Questa sera il Milan affronta il Porto nel match valido per la quarta giornata di Champions League, sfida che si giocherà alle 18:45. Un crocevia europeo dove i rossoneri sono obbligati a vincere se vorranno proseguire il proprio cammino nella competizione.

Per la partita i rossoneri proveranno a puntare sul talento di Brahim Diaz che guarito dal Covid, ha voglia di scendere in campo nella competizione nella quale è un fattore importante. Come ritporta Tuttosport era stato tra i migliori in campo contro Liverpool e Atlético Madrid. All’andata a Porto, la sua assenza si è sentita e lui ha sofferto davanti alla TV, ma c’è una statistica in particolare che lo riguarda: è il giocatore del Milan che ha tentato più tiri nelle prime tre giornate di questa Champions League (tre). Il trequartista spagnolo è, insieme ad Ante Rebić, il rossonero che ha centrato più volte lo specchio della porta in occasione delle prime tre giornate di questa edizione di Champions (due).