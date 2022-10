Milan, poco spazio per i nuovi arrivati: il dato

I giocatori arrivati in estate al Milan hanno avuto fin qui poco spazio in campo. Pioli si affida alla sua vecchia guardia

Squadra che vince Scudetto non si cambia. Deve essere questo il motto di Stefano Pioli in questo inizio stagione. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport infatti, nonostante i diversi giocatori arrivati in estate, il tecnico rossonero si sta perlopiù affidando alla vecchia guardia.

Delle prime 8 squadre in classifica il Milan è quella che ha concesso meno minuti ai giocatori arrivati nello scorso calciomercato, appena 882′.