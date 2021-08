Milan, Pobega tra prestito e permanenza: la situazione può cambiare

Tommaso Pobega attira l’attenzione di moltissimi club di Serie A. Il classe ’99 potrebbe partire in prestito, ma il Milan potrebbe ripensarci

Per Tommaso Pobega sarà un finale di calciomercato bollente. Il centrocampista del Milan, autore di un ottimo precampionato, attira l’attenzione di diversi club di Serie A. Nelle ultime settimane Sampdoria, Cagliari, Torino e Udinese si sono fatte avanti per il prestito del classe ’99.

L’infortunio muscolare di Kessiè può però sparigliare le carte in tavola. Con ancora alcuni tasselli di mercato da sistemare ed un centrocampo in emergenza numerica, la possibilità che l’ex Spezia possa restare in rossonero non è scontata.