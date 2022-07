Milan, Pobega compie 23 anni: gli auguri del club rossonero

Il centrocampista del Milan Tommaso Pobega compie oggi 23 anni. Ecco il messaggio di auguri del club rossonero

Tommaso Pobega compie oggi 23 anni. Il Milan gli ha scritto un bel messaggio di auguri sul proprio sito ufficiale.

«Sostanza, qualità e sacrificio per la squadra tra le sue caratteristiche principali. Ѐ il giorno di Tommaso Pobega, il duttile centrocampista rossonero festeggia oggi 23 anni. Il classe ’99 originario di Trieste è reduce dalla seconda stagione in Serie A: dopo l’annata da protagonista a La Spezia, è stato il turno della conferma sul campo con la maglia del Torino, Club nel quale ha trascorso l’ultima annata in prestito. Ben 33 le presenze – a cui aggiungere 4 gol e 3 assist – con i granata nel massimo campionato italiano. Adesso la pre-season a Milanello, per un futuro tutto da scrivere con i colori rossoneri. Tanti auguri Tommaso!.»