Milan: pista Renato Sanches ancora viva, ma lui vuole il PSG

Il Milan può ritornare ad operare a pieno regime sul mercato, con la pista Renato Sanches ancora in piedi. Le ultime

Dopo settimane di stallo, il Milan può ripartire sul calciomercato. Lo stand-by dovuto ai rinnovi della dirigenza ha compromesso diverse piste su cui i rossoneri lavoravano da tempo. Come Botman, finito al Newcastle, e Renato Sanches, nel mirino del PSG.

Secondo Tuttosport, per il centrocampista portoghese ci sono ancora speranze. Il presidente del Lille Letang ha affermato di non aver ancora ricevuto offerte. La volontà del giocatore sembra però pendere in direzione Parigi, dove ritroverebbe Galtier e Campos, due uomini chiave del suo exploit.