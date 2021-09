Milan, Pioli ridisegna l’attacco: da Rebic ai rientri di Ibrahimovic e Giroud

Stefano Pioli deve ridisegnare l’attacco del Milan in vista dei prossimi incontri dei rossoneri: chi giocherà nelle varie partite?

Stefano Pioli studia per ridisegnare l’attacco del Milan: viste le contemporanee assenze di Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud, in attacco contro la Lazio (salvo un improbabile rientro del francese) ci potrebbe essere, come spiega Tuttosport, Ante Rebic. Si spera che l’attaccante transalpino, positivo al Covid, possa recuperare per la gara di Anfield di mercoledì 15 settembre contro il Liverpool.

Capitolo Ibrahimovic: potrebbe già esserci contro la Lazio. Lo svedese ci ha abituati a recuperi lampo, ma stavolta è davvero difficile che possa giocare dal primo minuto già in campionato contro i biancocelesti. In Champions League potrebbe già essere proposta la coppia Giroud-Ibra, che dovrebbe deliziare i tifosi rossoneri sicuramente dal fine settimana successivo.