Milan, Pioli punta ancora su De Ketelaere: serve una svolta

Charles De Ketelaere è chiamato ad una svolta in questa seconda parte di stagione che verrà. Il Milan ha ancora fiducia in lui

Il Milan continua la sua preparazione invernale in quel di Dubai. Domani la squadra rossonera è attesa dall’amichevole con il Liverpool e oggi, nel giorno della vigilia, svolgerà una doppia seduta di allenamento.

Intanto nella giornata di ieri si è rivisto Charles De Ketelaere. Il belga è rientrato agli ordini di Pioli dopo un’anonima rassegna mondiale. Al suo arrivo in hotel, come riporta la Gazzetta dello Sport, c’è stato un incontro con il tecnico, che lo sta spronando molto anche in allenamento. Un modo per ribadire la sua fiducia in vista della seconda parte di stagione, l’ex Bruges ha bisogno di ritrovare la spensieratezza dei tempi migliori.

Psicologia ma anche tattica. La svolta del classe 2001 passerà anche dal campo, con Pioli che ha preparato per lui una posizione più vicina alla porta. Un gol, ancora mai arrivato nella sua avventura rossonera, può essere la scintilla giusta.