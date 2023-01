Milan, Pioli ritrova Origi: il gol contro il Sassuolo che sbloccherebbe diverse opzioni. Il giocatore belga potrebbe riscrivere la sua stagione

Vedere il bicchiere mezzo pieno da Milan-Sassuolo è difficile, ma nel mezzogiorno buio dei rossoneri c’è la luce emanata dal gol di Divock Origi. Come scrive Tuttosport, l’attaccante rossonero difficilmente metterà in discussione la titolarità di Giroud nel derby, ma nel futuro le cose potrebbero cambiare.

In un Milan che a questo punto lotterà per la Champions più che per lo scudetto, Pioli potrebbe pensare alle due punte, con il belga che potrebbe affiancare il francese.