Milan, Pioli lavora sulla difesa: le idee in vista del derby. Tomori è out per squalifica, Thiaw sarà il leader della difesa rossonera

Contro l’Inter nella prossima giornata di campionato che verrà, dopo la pausa nazionale, Pioli non avrà a disposizione uno dei due difensori centrali. Tomori è infatti squalificato, dopo aver rimediato il doppio giallo a Roma contro i giallorossi.

Per questo, il lavoro principale è di Malick Thiaw. Esploso nel febbraio di quest’anno, quando da titolare nel Milan ha annullato Harry Kane e il suo Tottenham, è diventato lui il leader della difesa rossonera. Per questo motivo, sarà lui a marcare Lautaro Martinez nel derby.

Per l’altro membro della coppia di difensori, Pioli deve scegliere: Pierre Kalulu o Simon Kjaer. Il giovane francese è in vantaggio rispetto all’esperienza del danese. Uno dei motivi è che Kalulu è Milanello, non convocato con la Francia, mentre Kjaer avrà qualche allenamento in meno perché ha risposto presente alla chiamata della Danimarca.

Kalulu e Thiaw hanno giocato insieme diverse volte, ma in uno schieramento a tre, quando il Milan di Pioli era in crisi. Come coppia, i due hanno giocato insieme solo due volte: contro Bologna e Cremonese. Il derby è un’altra cosa, ma anche il centrocampo rossonero lo è. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.