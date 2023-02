Inter Milan, Pioli alla ricerca di leader: candidati Tonali e Giroud. Il primo per la passione che ci mette, il secondo per esperienza

Pioli ha bisogno di leader in campo. Leader non solo nel gioco, quanto giocatori che siano in grado di prendersi sulle spalle emotivamente la squadra, soprattutto in questo momento difficile della squadra rossonera.

Secondo la Gazzetta dello Sport, due sono i papabili prescelti di Stefano Pioli: Sandro Tonali e Olivier Giroud. Il primo ha dimostrato di mettere sempre verve e passione quando indossa la maglia rossonera; il senso è il più esperto in campo non solo per la carta di identità ma anche per l’abitudine alla vittoria che ha sperimentato in carriera.