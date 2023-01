Milan, Pioli non si tocca: fiducia totale di Maldini e Furlani. I vertici rossoneri credono nel tecnico rossonero, che mantiene il suo posto

Maldini e Furlani non mollano Pioli. Dopo la sconfitta pesante subita ieri a San Siro contro il Sassuolo, il Milan rimane nelle mani del suo tecnico.

Dopo il confronto avvenuto negli spogliatoi, dove il tema principale è stata la ripresa del Milan, Maldini e Furlani hanno concordato sul fatto che Pioli non si tocca. Per loro è il tecnico giusto per uscire da questo momento buio. «Nessuno meglio di lui sa come risolvere la situazione, Stefano ci riuscirà : ne sono convinti tutti i vertici rossoneri», scrive La Gazzetta dello Sport.