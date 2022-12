Milan, Pioli fa gruppo: dopo l’allenamento escursione nel deserto

Il Milan prosegue la sua preparazione nel ritiro di Dubai. Dopo l’allenamento, nel pomeriggio prevista un’escursione nel deserto

Il Milan continuerà ad allenarsi in questi ultimi giorni di ritiro a Dubai. Oggi previsto un allenamento mattutino con lavoro defaticante tra palestra e piscina. Dopodichè, come riporta la Gazzetta dello Sport, la squadra si incontrerà nel pomeriggio per fare una escursione tra le dune del deserto.

Un modo per alimentare il verso segreto dei successi di questa squadra: la forza del gruppo. Un sistema per unire sempre di più i membri di questa squadra, tra i vecchi collanti e i nuovi che si sono aggregati in queste settimane di preparazione.