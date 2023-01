Milan, si è persa la bussola: le colpe, tra campo e mercato. I rossoneri faticano dopo il rientro post Mondiale e si cercano colpevoli

Il Milan ha perso la bussola nelle ultime partite di campionato. Come scrive La Gazzetta dello Sport, le «colpe» sono da imputare a più soggetti: dall’allenatore ai giocatori, passando per il mercato fatto dalla dirigenza.

Per l’allenatore, si tratta dello svanire del «tocco magico» e di una formazione che rimane sempre la stessa: in Supercoppa, come in Lazio-Milan, la squadra «è stata lunga, sulle gambe, ha lanciato molto e concesso campo». Per i giocatori, si tratta più di assenze che di altro: da una parte gli infortuni, dall’altra la ricerca incompiuta di un leader in campo. Infine, per quanto riguarda la dirigenza, si parla di «mercato flop»: tra tutti, De Ketelaere, poco impegnato e soprattutto poco incisivo.