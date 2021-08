Milan Pellegri: rossoneri pronti a chiudere, i dettagli

Il Milan a lavoro con l’agente di Pellegri per provare a chiudere per la punta giovane da affiancare a Ibrahimovic e Giroud, i dettagli

Missione Pellegri. Come riporta Tuttosport, il Milan e l’agente Giuseppe Riso sono al lavoro già da inizio settimana per cercare di trovare la quadratura del cerchio che possa portare Pietro Pellegri ad indossare la maglia rossonera. I rapporti tra le due società sono ottimi, come dimostra il recente affare Ballo-Touré.

I vertici rossoneri sono molto interessati a Pellegri, ma vogliono prima vederlo in azione e valutare il suo livello fisico (negli ultimi anni ha subito diversi infortuni) prima di predisporre un eventuale investimento. L’ex Genoa, inoltre, essendo un Under 21, tornerebbe utile anche per le liste UEFA. Ci sono tutti i presupposti, dunque, per chiudere l’operazione, ma è ancora presto per sbilanciarsi.