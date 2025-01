Milan Parma, allerta massima sui cartellini: un titolarissimo è a rischio per il Derby di Milano. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Il Milan è pronto a tornare in campo in campionato. Reduci dall’importantissima vittoria in Champions League per 1-0 contro il Girona i rossoneri hanno bisogno di un successo anche contro il Parma.

Fofana dovrà fare grande attenzione ai cartellini. Il centrocampista francese è diffidato e, in caso d’ammonizione, salterà il derby di Milano contro l’Inter in programma domenica prossima.