Milan Parma, Ambrosini avverte sull’andamento della partita: rossoneri fortunati! Queste le sue dichiarazioni a Dazn

Le dichiarazioni di Massimo Ambrosini riguardo Milan Parma ai microfoni di DAZN:

PAROLE – “Non bisogna confondere la reazione che ha avuto il Milan in Supercoppa Italiana rispetto a quella avuto contro il Parma che è frutto più della casualità che della volontà. Nei minuti finali la squadra avversaria va in confusione e crei occasioni, ma più per l’inerzia della partita che per altro. Il Milan è stato fortunato. Anche un pareggio avrebbe aperto una situazione complicata viste anche le scelte di Conceiçao all’intervallo, scelte forti, molo forti. Al Milan non è più pensabile di scendere in campo e affrontare partite così importanti in questo modo“.