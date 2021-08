Milan-Panathinaikos, la copertura del match in programma stasera

Milan-Panathinaikos, ultima amichevole precampionato per i rossoneri: ecco orari e copertura televisiva del match

Un match importante per testare la condizioni atletica dei rossoneri in vista del primo impegno ufficiale della stagione, in programma lunedì 23 agosto a Genova, sponda Samp. La formazione di Pioli, dopo i tre pareggi consecutivi ottenuti contro Nizza, Valencia e Real Madrid, sfida i greci del Panathinaikos allo stadio Nereo Rocco di Trieste.

Analogamente quanto successo per gli altri impegni del precampionato rossonero, il match di stasera sarà visibile sulle piattaforme Sky Sport e Now Tv a partire dalle 20:30.