Milan Panathinaikos: i rossoneri si preparano per l’ultimo test – FOTO

Il Milan prepara la sfida al Panathinaikos, ultimo test prima dell’inizio della Serie A, sui social le foto dell’allenamento

Ultimo test prima del via. Il Milan dopo le gare in trasferta contro Nizza, Valencia e Real Madrid, tornerà a giocare in Italia e sabato 14 agosto alle 20.30 scenderà in campo a Trieste contro il Panathinaikos, per quella che rappresenta l’ultima amichevole del $ACM Fan Token European Summer Tour 2021 e l’ultimo test prima dell’inizio della stagione ufficiale. Intanto sui propri canali social pubblica le foto dell’allenamento al quale hanno partecipato anche Kessie e Bennacer.