Milan, otto su otto: solo vittorie dall’inizio della stagione 2020/21

Un inizio di stagione incredibile per il Milan che ha totalizzato 8 successi in 8 gare tra campionato ed Europa League

Come vi abbiamo riportato ieri con tutte le statistiche del Milan, sono davvero numeri impressionanti quelli dei rossoneri che nella stagione 2020/21 hanno ottenuto 8 vittorie su 8 realizzando 19 gol fatti (2,4 a partita) subendone 6 (0,28 per match).

Nella classifica dell’anno solare 2020 il Milan è attualmente primo in classifica in campionato (57) con un punto in più dell’ormai certezza Atalanta (56) e rispettivamente 8 e 10 in più di Juventus, Napoli e Inter.