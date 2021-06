Milan, ora hai l’occasione di prendere un vero numero dieci

Con l’addio di Calhanoglu il Milan ha l’occasione di affidare la maglia numero dieci ad un vero campione

Non tutti i mali vengono per nuocere. Fino a qualche anno fa eravamo abituati alle giocate di Rui Costa e Kakà, poi è seguita una fase di declino. Con l'addio di Calhanoglu il Milan ha l'occasione di affidare la maglia numero dieci ad un vero campione.

Di certo le cinghie strette da parte di Elliott e il mancato arrivo di De Paul non lasciano ben sperare. Tuttavia Maldini ora il il gravoso compito di scovare un talento senza budget, dato che la società non vuole svenarsi per l’acquisto di un trequartista.