Milan, oggi torna in campo Bennacer: le sue condizioni

Ismael Bennacer è l’unico giocatore del Milan che scenderà in campo oggi con la propria nazionale, il centrocampista algerino prenderà parte infatti alla sfida contro il Botswana valevole per le qualificazioni alla prossima Coppa d’Africa.

Recentemente tornato a solcare il prato anche con la maglia del Milan, Bennacer ha totalmente recuperato dai fastidi muscolari che l’hanno costretto a saltare oltre un mese di gare. La condizione non è ancora al 100% e per questo la gara di questa sera potrebbe essere un test importante anche in vista della prossima gara che vedrà i rossoneri affrontare la Sampdoria a San Siro sabato prossimo.