Milan, oggi ci si allena: il programma della giornata odierna con i giocatori rimasti a casa, non partiti con le rispettive nazionali

UN SOLO ALLENAMENTO- Come riporta acmilan.com, per oggi, a Milanello, il programma prevede un solo allenamento al mattino. Come sappiamo, questo week end non ci sarà il campionato a causa delle gare delle nazionali che vedranno impegnati la maggior parte dei giocatori.