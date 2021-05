Milan, obiettivo Champions League: quanto guadagnano i rossoneri

Milan, obiettivo secondo posto: quanto guadagnano i rossoneri in caso di qualificazione in Champions League

Il pareggio del Milan in casa contro il Cagliari ha conseguentemente riaperto le speranze Champions della Juventus, che ora deve vincere e Bologna e sperare nel passo falso del Diavolo a Bergamo.

Se il team rossonero dovesse arrivare quarto, guadagnerebbe un premio di 14.2 milioni di euro. 16.8 per la terza e 19.4 per la seconda. Nel caso in cui dovessero terminare in quinta posizione, il ricavo sarebbe di 12.5 milioni.