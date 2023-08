Milan Novara: 16 assenti tra i rossoneri! Ecco i motivi

Tra poco in campo Milan e Novara per l’ultima amichevole dei rossoneri in vista dell’inizio del campionato. 16 assenti rossoneri, i motivi

Milan di nuovo in campo per un’amichevole a Milanello. Avvversaria il Novara. Per l’occasione nella rosa a disposizione di Pioli out 5 titolari rispetto a ieri.

Nello specifico tutti coloro che hanno giocato ieri contro l’Etoile du Sahel (Maignan, Kalulu, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez, Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders, Pulisic, Giroud e Leao)

– De Ketelaere (mercato), Origi (mercato), Caldara (mercato), Lazetic (mercato), Ballo-Touré (mercato).