Milan, non solo insufficienze: con il Napoli il migliore è un nuovo arrivato e si prende anche un bel voto oltre al bel giudizio globale al termine di 90 minuti difficilissimi, giocati a grandi ritmi, contro una squadra capace di chiudersi e di ripartire, come in occasione del goal. Gazzetta dello sport di questa mattina tra i rossoneri premia Donnarumma, Tonali, Saelemaekers, Diaz e Tomori, quest’ultimo il migliore in campo.

VOTO 6,5- “Anche se è l’ultimo arrivato- si legge- diventa il più autoritario del pacchetto centrale, schierato accanto al ventunenne Gabbia. Sicuro negli uno contro uno dentro l’area, non ha paura degli slalom di Insigne o delle intrusioni di Zielinski. Riesce a fermare gli attaccanti senza rischiare nulla- prosegue la rosea- addirittura nel finale libera con un colpo di tacco. Vista l’emergenza continua anche nel reparto arretrato, la sua prestazione è sicuramente una buona notizia per Pioli”.